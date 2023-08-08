В Оленегорске ввели особый противопожарный режим

В МЧС региона просят соблюдать требования пожарной безопасности, отмечая, что природные пожары имеют большую скорость распространения. Фото: Иван МАКЕЕВ

На территории Оленегорска с 8 по 10 августа введен особый противопожарный режим, сообщают в ГУ МЧС по Мурманской области.

Пока он действует, запрещено посещать леса при наступлении четвертого и пятого класса пожарной опасности, разводить костры в лесах, в том числе использовать мангалы, а также сжигать сухую траву.

В МЧС региона просят соблюдать требования пожарной безопасности, отмечая, что природные пожары имеют большую скорость распространения.

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