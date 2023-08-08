В Териберке ограничили выход судов в Баренцево море

Администрация Кольского района ввела режим «Повышенная готовность». Фото: Антон ЗАБИРОВ

Из-за сильного ветра и волн в Териберке ограничили на выход маломерных судов в Баренцево море. Администрация Кольского района ввела режим «Повышенная готовность».

- Запрет на выход судов действует с 11.00 до 24.00 8 августа, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

Напомним: в Мурманской области ожидается жара до +32 градусов. Юрист рассказала, может ли она стать основанием для сокращения рабочего дня.

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