В Мурманске момент ДТП с велосипедистом-курьером попал на видео

Как сообщили «КП»-Мурманск» в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области, велосипедист не пострадал.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманске попал на камеру видеорегистратора момент аварии с велосипедистом-курьером. Молодой человек двигался по проезжей части на улице Чумбарова-Лучинского и столкнулся с машиной, которая выезжала на дорогу.
Как сообщили «КП»-Мурманск» в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области, велосипедист не пострадал.
Напомним: в Архангельской области произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru