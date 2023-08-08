В Мурманске момент ДТП с велосипедистом-курьером попал на видео

Как сообщили «КП»-Мурманск» в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области, велосипедист не пострадал. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске попал на камеру видеорегистратора момент аварии с велосипедистом-курьером. Молодой человек двигался по проезжей части на улице Чумбарова-Лучинского и столкнулся с машиной, которая выезжала на дорогу.

Как сообщили «КП»-Мурманск» в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области, велосипедист не пострадал.

Напомним: в Архангельской области произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса.

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