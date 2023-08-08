Здание краеведческого музея в Мурманске после реконструкции сдадут до конца года

Масштабная реконструкция здания Мурманского областного краеведческого музея, которой не было с момента постройки в 1937 году, началась 31 мая 2019 года. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Масштабная реконструкция здания Мурманского областного краеведческого музея, которой не было с момента постройки в 1937 году, началась 31 мая 2019 года. Завершить ее планировали в 2022 году, однако и в 2023 году работы продолжаются. О судьбе крупнейшего в Заполярье музея поинтересовались северяне.

- Строительно-монтажные работы находятся в стадии завершения и приемки работ, после чего начнется монтаж экспозиционного оборудования, который займет некоторое время, - ответили в министерстве строительства Мурманской области.

Одной из причин задержки сдачи объектов стала пандемия коронавируса и удорожание стройматериалов. Здание музея оснастят лифтами, сделают удобнее для посещения маломобильными гражданами, а также в зала появится современная техника для экспозиций.

Напомним: весной 2022 года началась реконструкция Мурманского областного онкологического диспансера. Первым этапом стало строительство хирургического комплекса с пятью современными операционными, отделением реанимации, интенсивной терапии, палатными отделениями хирургического профиля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru