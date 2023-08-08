В парке «Патриот» пройдет гонка «Герои Севера – Заполярный рубеж»

До 18 августа любой желающий может подать заявку на участие. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

20 августа в парке «Патриот» состоится мероприятие от Северного флота - гонка «Герои Севера – Заполярный рубеж».

- Участникам предстоит преодолеть трассу в 5,2 километра по пересеченной местности с 22 препятствиями. Для гостей и участников состязаний будет открыта выставка военной техники и организована работа полевой кухни. Начало гонки запланировано на 11.00, после парада, в 11.30, начнутся забеги, а в 16.30 состоится церемония награждения победителей и призеров, - сообщили в министерстве спорта Мурманской области.

До 18 августа любой желающий может подать заявку на участие.

В январе в Мурманской области впервые прошла гонка «Герои Севера». В парке «Патриот» под Мурманском открыли полосы препятствий «Тайфун» и «Вихрь», скалодром и веревочный парк.

Напомним: стала известна дата проведения традиционного мурманского фестиваля «Гольфстрим». Праздник спорта отметят 9 сентября, на Кольском мосту.

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