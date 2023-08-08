Юрист рассказала, могут ли северяне рассчитывать на короткий рабочий день в сильную жару

На рабочем месте сотрудникам не должно быть очень жарко. Фото: Тимур ХАНОВ

В Мурманскую область вернулась жара. По прогнозам синоптиков, с 8 по 10 августа воздух в регионе может прогреться до +30 градусов и выше.

Работать в таком пекле тяжело, особенно если в офисе нет кондиционера или вентилятора. Юрист рассказала, есть ли законные основания уйти в жару пораньше с работы.

По СанПиНу, температура на рабочем месте зимой должна быть +22-24 градуса, летом - 23-25 градуса. При этом жарче +28 не должно быть. Если эти показатели разнятся, то начальство должно создать комфортные условия.

- При невозможности обеспечить установленные правилами условия труда до марта 2021 года работодатель должен был сокращать рабочее время при повышении температуры до +29 °C на два часа, при температуре +30,5 °C – на четыре часа. Однако согласно новому постановлению СанПиН 1.2.3685-21, работодатель предоставляет сотрудникам дополнительные оплачиваемые перерывы, или отстраняет их от работы с сохранением от среднего заработка, - сообщила эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru Татьяна Нечаева.

При этом Роспотребнадзор рекомендует все же сокращать рабочий день в жару. Если же руководство не хочет создавать комфортные условия для сотрудников, тем рекомендуют обратиться в Роспотребнадзор или трудинспекцию.

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