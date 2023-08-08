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НовостиОбщество8 августа 2023 7:01

Юрист рассказала, могут ли северяне рассчитывать на короткий рабочий день в сильную жару

В жару жители Мурманской области могут рассчитывать на короткий рабочий день
Ника СВЕТЛОВА
На рабочем месте сотрудникам не должно быть очень жарко.

На рабочем месте сотрудникам не должно быть очень жарко.

Фото: Тимур ХАНОВ

В Мурманскую область вернулась жара. По прогнозам синоптиков, с 8 по 10 августа воздух в регионе может прогреться до +30 градусов и выше.

Работать в таком пекле тяжело, особенно если в офисе нет кондиционера или вентилятора. Юрист рассказала, есть ли законные основания уйти в жару пораньше с работы.

По СанПиНу, температура на рабочем месте зимой должна быть +22-24 градуса, летом - 23-25 градуса. При этом жарче +28 не должно быть. Если эти показатели разнятся, то начальство должно создать комфортные условия.

- При невозможности обеспечить установленные правилами условия труда до марта 2021 года работодатель должен был сокращать рабочее время при повышении температуры до +29 °C на два часа, при температуре +30,5 °C – на четыре часа. Однако согласно новому постановлению СанПиН 1.2.3685-21, работодатель предоставляет сотрудникам дополнительные оплачиваемые перерывы, или отстраняет их от работы с сохранением от среднего заработка, - сообщила эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru Татьяна Нечаева.

При этом Роспотребнадзор рекомендует все же сокращать рабочий день в жару. Если же руководство не хочет создавать комфортные условия для сотрудников, тем рекомендуют обратиться в Роспотребнадзор или трудинспекцию.

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