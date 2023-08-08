Систему уличного освещения в Мурманске оснастят датчиками

Фонари в Мурманске будут зажигаться все раньше. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

10 августа в Мурманске должны были начать работать фонари. Но хоть сейчас и продолжаются белые ночи, все же водители жаловались, что на улицах темно. Поэтому в администрации Мурманска приняли решение включить наружное освещение раньше.

До 12 августа фонари будут зажигаться в 23.20, после - в 22.55 и все раньше.

- В следующем году планируем оснастить городскую систему «Каскад» датчиками, которые позволят включать освещение автоматически тогда, когда это будет необходимо, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Напомним: весной стало известно, что на трассе Кола-Мурмаши установят дополнительное освещение. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на участках 4+320 – 4+560 и 13+500 – 14+100 километры.

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