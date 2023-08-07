В аэропорту «Мурманск» ожидается столпотворение из-за прибытия нескольких рейсов

Также из аэропорта планируется вылет нескольких самолетов. В 17.55 вылетит рейс в Архангельск, в 18.10 и 18.45 - в Москву. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В мурманском аэропорту вечером 7 августа может случиться столпотворение из-за прибытия и вылета нескольких рейсов подряд.

Так, согласно расписанию воздушной гавани, в 17.05 прилетел рейс из Череповца, а в 17.00 и 17.20 - рейсы из Москвы. Затем, в 17.47, ожидается самолет, который задержался в Калуге.

Также из аэропорта планируется вылет нескольких самолетов. В 17.55 вылетит рейс в Архангельск, в 18.10 и 18.45 - в Москву.

Напомним: авиакомпания «Белавиа» продлила рейс Мурманск-Минск до весны 2024 года.

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