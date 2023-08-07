Андрей Чибис и Александр Моисеев встретились с участниками СВО в госпитале

За проявленный героизм бойцы были удостоены высоких государственных наград. Фото: Правительство Мурманской области

Губернатор Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев встретились с участниками СВО, которые проходят лечение в военном госпитале Североморска.

- Для меня всегда большая честь лично общаться с нашими защитниками и жать им руку. Они - яркий пример беззаветного служения Отечеству. Гордость страны и гордость северян, - отметил глава региона.

За проявленный героизм бойцы были удостоены высоких государственных наград. Одну из них вручили на встрече - орден Мужества получил мурманчанин Андрей Буткевич, который помог вывести из строя два танка и четыре БМП, а также личный состав врага.

Также военными задачи спецоперации мужественно выполняют мобилизованные и добровольцы.

Напомним: в зону проведения СВО отправили дополнительную помощь от жителей Оленегорска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru