Молодой человек из Полярного расплачивался в магазинах фальшивками

Местном жителю предъявлено обвинение по части 1 статьи 186 УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается. Фото: скриншот видео / 51.мвд.рф

Полицейские поймали 22-летнего жителя Полярного, который расплачивался в продуктовых магазинах фальшивыми деньгами. Банкноты были напечатаны на принтере.

- Молодой человек не стал отрицать вину и рассказал оперативникам, что осенью прошлого года заказал три фальшивки номиналом 5 тысяч рублей в Интернете, заплатив за них 7,5 тысячи. По координатам заказа северянин забрал деньги в лесу, но какое-то время не решался их сбывать, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Летом этого года, попробовав купить продукты в одном из сетевых магазинов, парень заметил, что эти банкноты не вызывают подозрения у сотрудников торговой точки, и сбыл все три имеющиеся фальшивки.

Местном жителю предъявлено обвинение по части 1 статьи 186 УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается.

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