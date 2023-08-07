Жительница Мурманска набрала кредитов и отдала мошенникам 4,6 миллиона рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Фото: Антон ЗАБИРОВ

60-летняя мурманчанка осталась без миллионов и с кучей кредитов, пообщавшись с мошенниками. Женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником правоохранительных органов.

- Мужчина был очень убедителен и сказал северянке, что с ее счетом происходят сомнительные операции. Он посоветовал перевести деньги на безопасный счет, чтобы уберечь их, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Аферисты смогли убедить женщину оформить кредиты сразу в нескольких банках на общую сумму 4,6 миллиона рублей, после чего она перевела им деньги.

В беседе с полицейскими пенсионерка рассказала, что знала о подобной мошеннической схеме от сотрудников полиции, приходивших к ней на работу с профилактической беседой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

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