Напуганная и голодная, но живая! В районе Апатитов нашли пропавшую после ДТП собаку Тосю

Хозяйка увидела в соцсетях пост о родной собаке и позвонила нашедшей. Фото: vk.com/murmanzoopoterychki

В соцсетях рассказали об истории спасения четвероногого друга, которая завершилась хэппи-эндом. В мае в Мурманской области, после ДТП на ковдорской дороге, пропала собачка Тося породы бивер. Несколько месяцев ее искали хозяева.

К счастью, поскитавшись по лесам, пес нашелся и вышел к людям.

- Чудеса! 6 августа в лесу нашлась собачка, потерянная в мае. Лохматая, напуганная, голодная, но живая и невредимая, - сообщили в группе Мурманского приюта для бездомных животных.

Хозяйка увидела в соцсетях пост о родной собаке и позвонила нашедшей. Теперь питомца предстоит откармливать.

Напомним: в Мурманске поставили памятник убитому дворовому псу.

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