«Академик Трешников» доставит полярников из Мурманска на «Северный полюс-41»

Из порта Мурманска вышло научно-исследовательское «Академик Трешников». Фото: Маргарита Емелина/ vk.com/arcticandantarctic

Из порта Мурманска вышло научно-исследовательское «Академик Трешников». Оно отправилось в сторону дрейфующей станции «Северный полюс-41».

- На борту судна находятся сменный состав полярников, специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института и Адмиралтейских верфей, а также научное оборудование и запас продовольствия, - сообщили в группе Арктического и антарктического института.

Члены экипажа привезут необходимые грузы на дрейфующую станцию. Завершающей точкой путешествия станет полярная обсерватория Ледовая база Мыс Баранова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru