Программу «Свой дом в Арктике» возобновят в 2024 году

На данный момент прием заявок по программе приостановлен из-за повышенного спроса. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Летом 2022 года в Мурманской области запустили программу «Свой дом в Арктике», по которой северяне могут получить от 1 до 1,5 миллиона рублей на покупку дома или докомплекта, а также на строительство жилья.

На данный момент прием заявок по программе приостановлен из-за повышенного спроса.

- Поначалу мы переживали, шла раскачка, но потом был огромный спрос. Выдали более 660 сертификатов на общую сумму более 800 миллионов рублей. Это больше, чем мы планировали, поэтому даже добавляли деньги, чтобы удовлетворить спрос. До 2024 года мы приостановили действие программы, потому что бюджетный лимит выбрали и превысили. В следующем году точно продолжим, - рассказал губернатор Андрей Чибис.

Напомним: президент Владимир Путин поддержал введение в Мурманской области «Арктической ипотеки» под 2%.

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