Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 августа 2023 11:15

Программу «Свой дом в Арктике» возобновят в 2024 году

Жители Мурманской области получили про программе «Свой дом в Арктике» более 800 млн рублей
Ника СВЕТЛОВА
На данный момент прием заявок по программе приостановлен из-за повышенного спроса.

На данный момент прием заявок по программе приостановлен из-за повышенного спроса.

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Летом 2022 года в Мурманской области запустили программу «Свой дом в Арктике», по которой северяне могут получить от 1 до 1,5 миллиона рублей на покупку дома или докомплекта, а также на строительство жилья.

На данный момент прием заявок по программе приостановлен из-за повышенного спроса.

- Поначалу мы переживали, шла раскачка, но потом был огромный спрос. Выдали более 660 сертификатов на общую сумму более 800 миллионов рублей. Это больше, чем мы планировали, поэтому даже добавляли деньги, чтобы удовлетворить спрос. До 2024 года мы приостановили действие программы, потому что бюджетный лимит выбрали и превысили. В следующем году точно продолжим, - рассказал губернатор Андрей Чибис.

Напомним: президент Владимир Путин поддержал введение в Мурманской области «Арктической ипотеки» под 2%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru