Мурманск оказался главным аутсайдером рейтинга по вводу жилья

Помимо Мурманска в аутсайдерах по строительству домов Комсомольск-на-Амуре и Магадан. Фото: Антон ЗАБИРОВ

РИА Новости составили рейтинг российских городов по вводу жилья. Из 100 крупных городов Мурманск оказался худшим в этом списке, заняв последнюю строчку.

Так, в заполярной столице на одного человека в 2022 году приходилось 0,02 квадратных метра введенного жилья (-7,2% по сравнению с годом ранее). Всего в прошлом году ввели 4,6 тысячи квадратных метров жилья.

Больше всего жилья в расчете на одного человека появилось в Краснодаре, Новороссийске и Сочи. Помимо Мурманска в аутсайдерах по строительству домов Комсомольск-на-Амуре и Магадан.

Напомним: в Мурманской области до конца 2023 года будут строить 22 жилых дома.

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