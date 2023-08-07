Где зародилась жизнь. В Мурманске обсудили уникальный проект по очистке водоемов

Весной 2022 года участники программы очистили от мусора берег озера Окуневое в Мурманске. Фото: «АиФ на Мурмане»

Мурманская область - рай для рыбаков и любителей отдыха у воды: на Кольском полуострове насчитывают свыше 100 тысяч озер, порядка сотни рек, и при этом реестр географических названий пополняется. Водоемы Заполярья всегда славились чистой водой – бери пригоршней да пей. Но на самом деле ситуация не везде безоблачная.

В 2022 году газета «Аргументы и факты», Всероссийское общество охраны природы, «Росатом» и «Норникель» при поддержке Федерального агентства водных ресурсов запустили экологическую программу «Уникальные водоемы России». Ее участники очищали берега озер от накопленного мусора, также в 15 регионах страны прошли экскурсии на АЭС. Спустя год на встрече в Мурманске подвели промежуточные итоги программы в Заполярье и поделились планами дальнейшей работы.

- Все мы понимаем, что Арктика очень хрупка, и то вероломное действие, которое длилось здесь долгие годы, негативно сказалось на состоянии экологии в целом. И хорошо, что есть такие инициативы, чтобы не только очистить конкретные водоемы, но и воспитать будущее поколение, - отметила председатель Мурманского отделения общественной организации «Всероссийское общество охраны природы», заместитель председателя Общественной палаты региона Юлия Величко.

По ее словам, в акциях активно участвуют студенты и школьники, но возрастной диапазон эковолонтеров уже можно расширить и дополнить дошколятами. Тем более что тенденция к такому воспитанию все усиливается.

В Мурманске лакмусовой бумажкой, наглядно показывающей важность программы, стало озеро Окуневое (или Окуневка, как его называют в народе), рядом с инфекционной больницей. Это одно из самых любимых мест отдыха у северян. Участники уборки собрали на территории несколько десятков мешков мусора (его вывозили самосвалами), в том числе и опасного для здоровья северян (например, медицинские изделия).

В этом плане Имандра, которая находится рядом с Кольской АЭС и другими предприятиями, может похвастаться большей чистотой как береговой линии, так и воды. Во время экскурсии на КАЭС в мае 2022 года участники убедились в этом лично. В губе Глубокой и губе Бабинской, откуда идут забор и сброс, водится рыба, а регулярные замеры показывают, что все показатели, органолептические свойства в порядке.

Как отметил заведующий лабораторией геоэкологии и рационального природопользования Арктики ФИЦ КНЦ РАН кандидат биологических наук Захар Слуковский, водоемы в городах «испытывают сильный стресс» от различного вида загрязнений. Это одна из причин, почему в них запрещено купание.

Во время круглого стола в Мурманске обсудили промежуточные итоги проекта «Уникальные водоемы России». Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Пожалуй, самое грязное озеро в Мурманске – Ледовое.

- Рядом с ним расположены заправочная станция, станции технического обслуживания автомобилей, и в него впадает ручей Варничный, в котором, по данным Гидромета, наблюдается повышенная концентрация загрязняющих элементов, - рассказал Захар Слуковский.

По его словам, в городских водоемах нежелательно не только купаться, но и ловить рыбу.

В процессе очистки водоемов Кольского полуострова невозможно поставить точку, ведь она включает в себя не только уборку береговой линии, но и работу по расчистке русел. Как уточнили в минприроды региона, благодаря федеральному финансированию уже привели в порядок реки Умба, Вирма, Сайда, Роста, Семеновское и Глубокое озера. Но поставленных задач хватит на годы вперед.

- В 2023 году мы принимаем участие в подготовке предложений для формирования нового федерального проекта по экологическому оздоровлению водных объектов. Муниципальные власти подготовили около 30 предложений. Надеемся, что наш регион включат в этот проект. Кроме того, с 2019 года в области реализуется региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов». Силами неравнодушных северян и предприятий за эти годы было очищено около 180 км берегов по всей Мурманской области. Только в 2023 году проведено 40 мероприятий, в которые вовлечены 1,4 тысячи человек. Северяне активно принимают участие в акциях и сами предлагают места для уборки. Так, по просьбам местных жителей очистили берега озера Федосеевское в Кандалакшском районе, - рассказала начальник отдела природопользования и разрешительной деятельности минприроды Мурманской области Елена Зайцева.

В рамках программы в 15 регионах, в том числе и Мурманской области, прошли экскурсии на АЭС. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Также есть планы на развитие и у студотрядов, которые активно проявили себя в федеральной акции.

- Мы бы очень хотели, чтобы в Мурманске развивались студенческие экологические отряды, ребята могут заниматься ликвидацией розливов нефти или пожароопасных зарослей, очисткой береговой линии, принимать участие и организовывать акции и субботники, — рассказала руководитель (командир) регионального штаба Мурманского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Полина Пэн.

Как отметила главный редактор «АиФ на Мурмане» Александра Михова, программа «Уникальные водоемы России» в Мурманской области еще раз показала, что северяне готовы участвовать в подобных проектах и понимают их важность. Поэтому акции по очистке озер и рек будут продолжаться.

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