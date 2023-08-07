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НовостиОбщество7 августа 2023 11:13

В Мурманской области ожидается жара до +32 градусов

Причиной такого повышения температуры воздуха станет адвекция теплых воздушных масс
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
На Мурманскую область надвигается сильная жара.

На Мурманскую область надвигается сильная жара.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

На Мурманскую область надвигается сильная жара. По прогнозам синоптиков, 8-10 августа столбики термометров на большей части нашего региона поднимутся выше отметки +25 градусов, а в отдельных районах воздух прогреется до +30...+32 градусов.

- Причиной такого повышения температуры воздуха станет адвекция теплых воздушных масс с центральных районов России в совокупности с антициклональным барическим полем, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: в жару в Мурманской области действует ряд ограничений.

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