В Мурманской области ожидается жара до +32 градусов

На Мурманскую область надвигается сильная жара. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На Мурманскую область надвигается сильная жара. По прогнозам синоптиков, 8-10 августа столбики термометров на большей части нашего региона поднимутся выше отметки +25 градусов, а в отдельных районах воздух прогреется до +30...+32 градусов.

- Причиной такого повышения температуры воздуха станет адвекция теплых воздушных масс с центральных районов России в совокупности с антициклональным барическим полем, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: в жару в Мурманской области действует ряд ограничений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru