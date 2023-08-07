В Мурманской области три браконьера наловили краба на 2 миллиона рублей

В отношении нарушителей возбудили три административных дела по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ. Фото: ПУ ЗАР

Пограничники задержали трех браконьеров, которые наловили камчатского краба в районе губы Ура Баренцева моря. Всего у них нашли более 520 килограммов морских деликатесов.

- Предварительный ущерб, причиненный водным биоресурсам России, составил свыше 2,1 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

В отношении нарушителей возбудили три административных дела по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ. По факту незаконной добычи краба проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 УК РФ.

Напомним: трое жителей Кольского района пытались обжаловать приговор, который им вынесли за незаконную ловлю камчатского краба. В апреле 2022 года в районе полуострова Рыбачий браконьеры поймали 331 особь краба, ущерб водным биоресурсам составил 4,7 миллиона рублей.

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