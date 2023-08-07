В Североморске тушили пожар в гаражно-строительном кооперативе

В Североморске на улице Чабенко вечером 6 августа случился пожар в гаражно-строительном кооперативе. Фото: Специальное управление ФПС №48 МЧС России / vk.com/sufps48mchs

В Североморске на улице Чабенко вечером 6 августа случился пожар в гаражно-строительном кооперативе. На момент прибытия спасателей горел один из гаражей.

- Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Тушение осложнялось плотной застройкой гаражей. Сгорел один гараж, повреждены три гаража и личные вещи владельцев строений, - сообщили в Специальном управлении ФПС №48 МЧС России.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Напомним: в Мурманске на улице Пригородной горела квартира.

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