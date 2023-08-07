Перенеслись в советские годы. Мурманчане сняли душевное видео отдыха старшего поколения

В соцсетях мурманчане отметили, что такой концерт навеял им теплые воспоминания. Фото: Александр Городинский / vk.com/gorodinskiy

В Мурманске на Семеновском озере заметили компанию северян, душевно поющих советские песни под баян в честь Дня ВМФ. Их сняли на видео.

- Следующее поколение, возможно, будет так петь под гитару только, - пишут в комментариях к ролику.

В соцсетях мурманчане отметили, что такой концерт навеял им теплые воспоминания.

Напомним: в детском саду Мурманска создали клумбы по мотивам сказок Корнея Чуковского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru