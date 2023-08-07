В детском саду Мурманска создали клумбы по мотивам сказок Корнея Чуковского

В середине июля в Мурманске завершили прием заявок на ежегодный конкурс «Мой зеленый город – мой уютный дом». Фото: Администрация города Мурманска

В середине июля в Мурманске завершили прием заявок на ежегодный конкурс «Мой зеленый город – мой уютный дом». Участвовать в нем могут не только рядовые северяне, но и организации и даже, например, детские сады. В этом году от тех, кто хотел показать цветочную красоту, поступило 20 заявок.

Каждый год жюри конкурса непросто выбирать победителей, ведь их труд не просто радует глаз, но и важный - каждый участник показывает, что навести порядок и красоту по силам абсолютно каждому.

- Один из участников – детский сад № 79 на улице Октябрьской, 38. Сотрудники учреждения подошли к оформлению участка творчески и создали цветочные композиции по мотивам сказок Корнея Чуковского. Все подготовительные работы на территории завершены, осталось дождаться оценок специальной комиссии. Желаю успехов! - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

Напомним: в городе а лето высадили более 168 тысяч цветов, среди которых маргаритки, цинерарии, петунии, бархатцы, гвоздики, календула, виолы, львиный зев и другие.

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