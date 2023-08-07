На Кольской АЭС увеличится выработка электроэнергии

Энергетика – основа социально-экономического развития Мурманской области. Фото: Кольская АЭС

31 июля АО «Концерн Росэнергоатом» и АО «Системный оператор ЕЭС» внедрили на Кольской АЭС комплекс противоаварийной автоматики с функцией АРКЗ (автоматика разгрузки при коротких замыканиях).

Модернизация комплекса противоаварийной автоматики позволила сохранить динамическую устойчивость оборудования энергосистемы Мурманской области и северной части Республики Карелия при коротких замыканиях, а также увеличить пропускную способность Кольско-Карельского транзита на 125 МВт.

После пуска второй цепи Кольско-Карельского транзита, в 2022 году, возникла необходимость реализации проекта АРКЗ. Высоковольтная магистраль увеличила пропускную способность транзита в направлении Кольская энергосистема – энергосистема Санкт-Петербурга и Ленинградской области, позволив станции повысить выработку и частично решить проблему запертой мощности.

- Специалисты Кольской АЭС и АО «Системный оператор ЕЭС» решили поставленную задачу за короткий срок. На сегодняшний день первый этап завершен, а модернизацию остального оборудования планируется осуществить до конца 2024 года. Всего на реализацию комплекса будет затрачено более полумиллиарда рублей, – отметил первый заместитель главного инженера Кольской АЭС Валерий Кононов.

Энергетика – основа социально-экономического развития Мурманской области. Кольская АЭС по-прежнему остается надежным и безопасным источником электроэнергии и готова поставлять электроэнергию для новых инвестиционных объектов региона.

*Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска, на берегу озера Имандра. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый.

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