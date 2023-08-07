В Мурманск прибыл ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца

8 августа мощи отправятся в Свято-Вознесенский кафедральный собор Мончегорска. Фото: Правительство Мурманской области

В Свято-Никольском кафедральном соборе Мурманска проходит Всероссийский молебен о Победе и успешном завершении СВО. В город для этого прибыл ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца.

- Георгий Победоносец во время страшных кровопролитных битв Великой Отечественной войны очевидным образом явил, что он всегда был с русским народом. Недаром в нашей стране возродили Георгиевский крест - самую желанную награду каждого российского воина, - отметил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

7 августа, с 8.30 до 12.00, ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца будет находиться в храме Спаса-на-водах. В тот же день к 14.00 ковчег доставят в Свято-Андреевский морской кафедральный собор Североморска и штаб Северного флота.

8 августа мощи отправятся в Свято-Вознесенский кафедральный собор Мончегорска.

Напомним: в зону проведения СВО отправили дополнительную помощь от жителей Оленегорска. Военнослужащим привезут металлоискатели, специальную обувь, квадрокоптеры, дизель-генераторы.

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