Бывшего депутата из Кандалакши ждет суд за мошенничество на 6,9 миллиона рублей

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Мурманской области будут судить экс-депутата из Кандалакши и двух его соучастников. Всех их обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денег, добытых преступным путем (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, с февраля 2020-го по декабрь 2021 года депутат, сговорившись с директором и работником одного из транспортных предприятий, представил в мэрию Кандалакшского района подложные документы о якобы перечисленных налогах на доходы работников компании.

- Таким образом злоумышленники незаконно получили более 6,9 миллиона рублей в качестве субсидии на указанный ими счет. Затем, для легализации похищенных средств, экс-депутат перечислил часть суммы на свой расчетный счет и обналичил ее, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Наталия Тростина.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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