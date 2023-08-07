В Мурманской области проверят социальное такси на доступность для северян

Социальное такси в Мурманской области проверят, чтобы больше не возникали проблемы [снимок носит иллюстративный характер]. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительница Мурманска пожаловалась губернатору Андрею Чибису во время «Прямой линии» на то, что не смогла воспользоваться услугой социального такси.

- Факт непредоставления услуги 3 августа подтвержден. Сегодня предстоит выяснить с перевозчиком, почему так вышло. Северянке я принес извинения, транспорт до поликлиники для нее организовали, - сообщил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Губернатор поручил проверить службу социального такси и поговорить с перевозчиком, чтобы в дальнейшем таких проблем не было.

Напомним: в Кандалакше прокуратура заступилась за права женщины-инвалида, которой в местном центре социальной поддержки населения отказали в предоставлении субсидии на оплату ЖКУ и ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты. Такое решение приняли потому, что у северянки был долг.

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