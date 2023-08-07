За три часа «Прямой линии» губернатор Мурманской области ответил на 66 вопросов

Андрей Чибис три часа отвечал на вопросы и обращения северян. Фото: правительство Мурманской области

6 августа губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел «Прямую линию». За три часа он ответил на 66 вопросов.

- Все вопросы, обращения, проблемные вопросы надо обязательно отработать. Обращаюсь и к своим коллегам из правительства, и к главам администраций, муниципалитетов. Даже самые точечные были отработаны. Благодарю жителей за активность, - отметил Андрей Чибис.

Напомним: северянка пожаловалась губернатору на хамство в гинекологии Мурманска. Также Андрей Чибис назвал приоритеты по программе реновации ЗАТО на ближайшие годы.

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