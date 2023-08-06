В Мурманской области воздух прогреется до +23

7 августа ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Фото: Злата Десяткова

В Мурманскую область на грядущей неделе возвращается теплая погода. Атмосферное давление постепенно повысится, осадки будут носить локальный характер.

- 7 августа ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12, днем +18+23 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: в Мурманске отметили третий самый жаркий день в августе за историю наблюдений.

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