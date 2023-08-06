Глава Мурманска поздравил северян с Днем железнодорожника

День железнодорожника отмечается в России в первое воскресенье августа. Фото: t.me/morar_51

Глава Мурманска Игорь Морарь поздравил с профессиональным праздником работников железной дороги. День железнодорожника отмечается в России в первое воскресенье августа.

Игорь Морарь отметил, что для заполярной столицы строительство стальной магистрали сыграло важнейшую роль, стало отправной точкой в развитии всего Кольского края.

- Железная дорога сегодня – это надежность, точность, качество и безопасность. Бесперебойное пассажирское и грузовое сообщение зависят от добросовестного труда и ответственности каждого работника: машинистов, диспетчеров, ремонтников, строителей, проводников. Поздравляю всех причастных с Днем железнодорожника! Желаю здоровья, благополучия, оптимизма, новых трудовых свершений и побед! - сказал глава города.

Напомним: День физкультурника в Мурманской области отметят 64 мероприятиями.

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