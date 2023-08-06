Дорогу Никель-Приречный асфальтировать не планируют

Чтобы положить асфальт, необходим почти миллиард рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во время прямой линии в эфире ГТРК «Мурман» губернатор Андрей Чибис ответил на вопрос о грунтовой дороге Никель-Приречный. Северяне спросили, будут ли ее улучшать.

- Мы знаем эту дорогу, это по сути дублер федеральной трассы. Грунтовку периодически выравнивают, внимательно последим, хорошо ли это делается. Там есть дачные участки и карьер, поэтому дорога останется грунтовой. Чтобы сделать там асфальт, необходим почти миллиард рублей, чего мы позволить себе не можем, - сообщил глава региона.

Напомним: ремонт улицы Коммуны в Мурманске выполнен на 20%.

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