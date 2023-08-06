В Мурманской области за год цены на квартиры выросли на 10,4%

По сравнению с первым кварталом этого года наблюдается рост цен на 5%.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Мурманской области цены на квартиры на вторичном рынке выросли на 10,4% по сравнению с прошлым годом. А по сравнению с первым кварталом этого года наблюдается рост цен на 5%. Об этом сообщает Мурманскстат.
Так, в среднем, квадратный метр жилья в регионе стоит 85,5 тысячи рублей, а в Мурманске - 88 тысяч.
Напомним: норматив предельной цены ремонта в Мурманской области может вырасти в 4 раза.
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