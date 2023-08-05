В Териберке завершили капремонт фасада дома на улице 1-й Пятилетки

Фото: gov-murman.ru/

В Териберке отремонтировали фасад дома №13А на улице 1-я Пятилетка. Капремонт включал в себя два этапа.

- На первом этапе шли работы по отбивке отслоившейся штукатурки с последующим восстановлением, ремонту отмостки с устройством площадок крылец, замене окон и дверей. Затем подрядчик утеплил наружные стены фасада по каркасу, установил подсистемы и керамогранитные плиты, провел работы по монтажу новых защитных козырьков подъездов, а также оконных отливов и откосов, - сообщили в минстрое региона.

Капремонт крыш и фасадов в Териберке ведется в рамках реализации плана «На Севере – жить».

Напомним: ремонт школы №12 в Североморске почти завершился. Продолжается чистовая отделка внутренних помещений, а параллельно собирается мебель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru