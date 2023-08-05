В Оленегорске дворник украл деньги с потерянной прохожим карты

В отношении ранее судимого оленегорца возбудили уголовное дело Фото: Анастасия Осипова

В Оленегорске мужчина остался без денег, потеряв свою банковскую карту. Северянин обратился в полицию, сообщив, что обнаружил пропажу и не успел заблокировать карту, а спустя время выяснилось, что кто-то рассчитывается ею в магазинах города.

Вором оказался местный житель, работающий дворником.

- Мужчина 1978 года рождения нашел чужую карту и с помощью бесконтактной оплаты товаров и услуг, совершил несколько покупок на общую сумму в 15 тысяч рублей, - сообщили в пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении ранее судимого оленегорца возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Он находится под подпиской о невыезде.

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