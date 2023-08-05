В районе Колы произошло ДТП с пострадавшим мотоциклистом

Водитель двухколесного транспорта получил травмы. Фото: t.me/murmansk_chp

По дороге в Колу произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист.

- По предварительной информации, 5 августа около 13.20 на спуске в Колу со стороны Мурманска, 24-летний водитель мотоцикла не справился с управлением и упал на проезжую часть, - сообщила врио инспектора по особым поручениям УГИБДД Ирина Петровская.

Водитель двухколесного транспорта получил травмы, его доставили в медицинское учреждение. Все подробности происшествия устанавливаются.

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