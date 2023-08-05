Под Апатитами произошло ДТП с грузовиком

На месте происшествия работали спасатели. Фото: vk.com/murman01

Вечером 4 августа под Апатитами, на 1221-м километре автодороги Р-21 Кола, произошло ДТП с участием грузовика. DAF Trucks съехал на обочину.

- На месте происшествия работали спасатели, которые проводили работы по осмотру и ограждению места ДТП, обеспечению безопасности и сбору информации, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Сотрудники Госавтоинспекции региона устанавливают причины произошедшего.

Напомним: в Мурманской области за июль пострадали в ДТП 63 человека.

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