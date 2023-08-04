В Кольском районе начали убирать разросшуюся за два года незаконную свалку

Проблему стихийной свалкой активисты ОНФ в Мурманской области взяли на контроль. Фото: ОНФ Мурманская область

В Кольском районе начали ликвидировать огромную свалку с бытовыми отходами, которая образовалась возле жилых домов. Территория, которую превратили в большой мусорный полигон, принадлежала бывшему кирпичному заводу, а позже за ней никто не следил.

Нарушения выявила молодежная команда Народного фронта, которая обратилась в прокуратуру. Ведомство внесло главе администрации Кильдинстроя представление.

- Здесь находятся восемь уже практически разрушенных зданий, собственников которых мы установили. Часть отходов мы вывезли, оградили территорию и используем для складирования сыпучих грунтов. Чтобы решить вопрос и убрать отсюда весь мусор, мы обратимся к собственникам. Если они не отреагируют, в конце года подадим документы и получим средства на ликвидацию полученного экологического ущерба, ликвидируем свалку сами и потом направим иски в отношении нерадивых хозяев земельного участка, чтобы компенсировать затраченные средства через суд, - рассказали в администрации поселения.

Проблему стихийной свалкой активисты ОНФ в Мурманской области взяли на контроль и будут добиваться ее полной ликвидации.

Напомним: в Заозерске в рамках национального проекта «Экология» продолжается рекультивация санкционированной свалки ТКО. На территории установили пожарные резервуары и емкость для фильтрата, также подрядчик завершил работы по устройству дренажной системы фильтрата, которая предназначена для сбора загрязненной жидкости из свалки в резервуар-накопитель.

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