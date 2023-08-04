Авиакомпания «Белавиа» продлила рейс Мурманск-Минск до весны 2024 года

Время в пути составляет 2 часа 40 минут. Фото: Антон ЗАБИРОВ

23 мая в мурманском аэропорту приземлился первый за последние 20 лет рейс по маршруту Минск-Мурманск- Минск. Ожидалось, что полеты по этому маршруту будут выполняться до 28 октября. Но планы изменились.

- Авиакомпания «Белавиа» продлевает полетную программу в Мурманск в зимний период. Рейсы запланированы до 30 марта 2024 года. До 24 октября полеты выполняются по вторникам, с ноября меняют день вылета на субботу, - сообщили в аэропорту «Мурманск».

Время в пути составляет 2 часа 40 минут.

Напомним: Мурманск и Казань связало прямое авиасообщение. Базовая авиакомпания казанского аэропорта запустила самолеты в столицу Заполярья с 26 июля.

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