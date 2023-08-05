Завершились съемки третьего сезона сериала «Полярный»

Большую часть сцен снимали в Кировске. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области уже в третий раз работала съемочная группа сериала «Полярный» для телеканала ТНТ. Большую часть сцен снимали в Кировске.

- В новой части главный герой Витя вынужден стать мэром Полярного. Ему предстоит разобраться с проблемами, которые «любезно» приберег для него бывший глава города Новиков. Витя также наживает себе нового противника – молодого и наглого Ломаева. Кроме профессиональных трудностей, появляются и семейные: Витя становится еще и отцом. А на помощь молодым родителям приходит Антонина Васильевна, заслуженный учитель русского языка и литературы – она принимает на себя роль не только любящей бабушки для внука, но и строгой тещи для главного героя, - сообщили в Центре развития кинопроизводства Мурманской области.

В Заполярье съемочная группа работала весной. Ожидается, что зрители смогут увидеть третий сезон сериала уже в этом году.

Напомним: этой осенью в Мурманскую область приедет съемочная команда сериала «Морские дьяволы», который выходит на телеканале НТВ. Работа над новым сезоном уже стартовала в Петербурге, а затем киношники отправятся к нам на Север.

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