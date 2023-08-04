«Гребешки и морские ежи - это у них уличная еда». Яну Чурикову привел в восторг отдых в Териберке

Мурманскую область посетил еще один звездный гость - в Териберку приехала телеведущая и журналист Яна Чурикова. Фото: Даниил ОПАРИН

Мурманскую область посетил еще один звездный гость - в Териберку приехала телеведущая и журналист Яна Чурикова.

- Почему все были в Териберке, а я - нет? Срочно исправляю. Этим летом свой отпуск начинаю здесь. Каждый рыбацкий поселок заслуживает шанса стать курортом, Териберка заслужила свой. Однажды, а именно после выхода фильма «Левиафан» Териберка проснулась знаменитой, с тех пор превратилась в круглогодичный туристический центр, - поделилась впечатлениями Яна Чурикова.

В соцсетях она делится кадрами с края света. «Кладбище кораблей - звучит устрашающе, выглядит кинематографично», «Гребешки и морские ежи продаются прямо на улицах. Это у них такая уличная еда», - не скрывает эмоций телеведущая. Помимо этого она рассказывает подписчикам интересные факты про Териберку.

Напомним: в конце июня звездные супруги Павел Воля и Ляйсан Утяшева гостили в Мурманской области. В Териберке они исполнили свою мечту увидеть китов, а на полуострове Рыбачьем пару ждали приключения с чайками.

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