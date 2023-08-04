В Мурманской области спасли туриста с астмой, рыбака и заблудившуюся бабушку

За последнюю неделю в Мурманской области несколько раз привлекали спасателей к поискам пропавших людей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

За последнюю неделю в Мурманской области несколько раз привлекали спасателей к поискам пропавших людей. Одному из них потребовалась медицинская помощь.

Так, 29 июля сотрудники аварийно-спасательной службы выезжали на поиски четырех путешественников, которые находились в районе Туманного. Один из потерявшихся страдал от астмы и у него заканчивались медицинские препараты. Туристов нашли и доставили в поселок, их осмотрели врачи скорой помощи.

Затем, 30 июля, поступил тревожный сигнал из Терского района.

- К стояночному лагерю в устье реки Хлебная не вернулся рыбак. На поиски отправился личный состав поисково-спасательного подразделения Кандалакши. Происшествие закончилось благополучно – рыбак сам вышел к лагерю и в помощи не нуждался, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

1 августа спасатели вновь отправились на поиски - на этот раз в район карьера Нивской дороги под Ловозером. Выяснилось, что к автомобилю не вернулась 74-летняя бабушка Поиски велись до самого вечера и завершились успехом, с женщиной все хорошо.

Напомним: спасатели завершили поиски пропавших под Кировском туристов с детьми.

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