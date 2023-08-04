Расхититель рюкзаков. В Мурманской области к рыбакам выходит голодный медведь

В комментариях северяне отмечают, что встречают косолапого не раз. Фото: Fishing 51. Рыбалка и Охота на Кольском п-ове / vk.com/fishing51

В Мурманской области рыбаки предупреждают тех, кто любит отдых на природе, о любопытном медведе, который часто выходит к людям в поисках еды.

- Мишка украл рюкзак, пришлось с боем отбирать! Все живы! - написал Юрий Морозов в паблике «Fishing 51. Рыбалка и Охота на Кольском п-ове» (16+).

В комментариях северяне отмечают, что встречают косолапого не раз.

- Там медведь ручной. Его все видели и кормили даже путем кинуть рыбку, потом их стало два, - пишут рыбак.

Ранее в паблике появилось видео, как гид из Мурманска Антон Чайко пытается отогнать этого косолапого, который также попытался стащить улов из рюкзака.

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