Оперштаб просит жителей Мурманской области поговорить с пожилыми родственниками

Оперштаб Мурманской области обратился к северянам с просьбой поговорить с пожилыми родственниками и детьми об опасных звонках. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Оперштаб Мурманской области обратился к северянам с просьбой поговорить с пожилыми родственниками и детьми об опасных звонках. Они поступают жителям всех регионов, неизвестные подстрекают к поджогам административных зданий.

- Попытки террористических актов дестабилизируют деятельность военных комиссариатов и железнодорожного транспорта, а также направлены на устрашение населения. Как сообщили в министерстве региональной безопасности Мурманской области, звонки на телефоны исполнителей осуществляются из колл-центров Украины. В большей степени влиянию злоумышленников подвержены лица пожилого возраста и несовершеннолетние, - предупредили в оперштабе Заполярья.

Опасность таких действий для северян в том, что за них грозит возбуждение уголовных дел и лишение свободы на срок до 20 лет. Даже если человек совершил правонарушение из страха, который ему внушили неизвестные.

Напомним: в ночь на 14 мая в Мурманске произошел серьезный пожар в административном здании на улице Буркова, 4. Оказалось, что все случилось из-за 18-летнего мужчины, который устроил поджог.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ч.1 ст.205 УК РФ (содействие террористической деятельности). Суд постановил заключить нарушителя под стражу на два месяца.

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