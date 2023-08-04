Вышел трейлер снятого в Мурманске фильма «Свет»

Одну из главных ролей в киноленте сыграла известная актриса Елена Яковлева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вышел трейлер фильма «Свет», некоторые эпизоды которого снимались в прошлом году в Мурманске. Одну из главных ролей в киноленте сыграла известная актриса Елена Яковлева.

- «Свет» - новая работа Антона Коломееца, соавтора сериала «Чики». Фильм заявлен на конкурс фестиваля «Выборг-2023», - сообщили в Центре развития кинопроизводства Мурманской области.

Напомним: осенью в Мурманской области пройдут съемки сериала для НТВ «Морские дьяволы».

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