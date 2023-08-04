Участок автодороги Кола-Серебрянские ГЭС перекроют на два дня

Как сообщили в Мурманскавтодоре, перекрытие займет не более 40 минут. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области на два дня ограничат движение на участке дороги Кола-Серебрянские ГЭС. Перекрытие коснется 28 километра - там 5 и 6 августа будет идти монтаж балок на мосту через реку Средняя.

Как сообщили в Мурманскавтодоре, перекрытие займет не более 40 минут.

Напомним: в Мурманске перекроют дороги из-за Всероссийского молебна о Победе.

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