Кольскую АЭС посетили участники медиаэкспедиции на электромобилях

Преодолев более 4000 км от Москвы до Кольского полуострова, студенты познакомились с уникальными энергетическими объектами Мурманской области – Кольской АЭС, Териберской ГЭС, Териберской ВЭС и атомным ледоколом «Арктика». Фото: Кольская АЭС

Участники проекта «Не на паре» – студенты опорных вузов Госкорпорации «Росатом» (МГТУ им. Н. Э. Баумана и Московского авиационного института – национального исследовательского университета) - в рамках медиаэкспедиции «Энергия – вчера, сегодня, послезавтра» посетили Кольскую АЭС.

Преодолев более 4000 км от Москвы до Кольского полуострова, студенты познакомились с уникальными энергетическими объектами Мурманской области – Кольской АЭС, Териберской ГЭС, Териберской ВЭС и атомным ледоколом «Арктика».

На Кольской АЭС участники тура узнали технологию производства электроэнергии на атомном объекте, побывали в центральном и машинном залах, блочном щите управления. По ходу визита проводилась видеосъемка, кадры которой войдут в финальный короткометражный фильм об экспедиции, который будет представлен на всероссийском конкурсе «Твой ход».

На Кольской АЭС участники тура узнали технологию производства электроэнергии на атомном объекте, побывали в центральном и машинном залах, блочном щите управления. Фото: Кольская АЭС

- Это не просто медиаэкспедиция, а настоящее путешествие в мир электроэнергетики страны. Мы хотим привлечь внимание молодежи к внутреннему туризму, и пока это успешно осуществляется благодаря соцсетям. Уже более 100 тысяч человек из разных городов вместе с нами в онлайн-формате преодолели путь из Москвы до Мурманска, познакомились с природой Заполярья, а также с важнейшими объектами производства электроэнергии, – поделился руководитель проекта «Не на паре» Никита Харламов.

- Мы решили провести эксперимент, сможет ли электромобиль «Москвич» доехать из Москвы до Кольского полуострова, так как считается, что это городская машина. Поездка в одну сторону заняла всего три дня, а благодаря длительным остановкам для подзарядки машины (5-6 часов) мы смогли увидеть большое число городов – Петрозаводск, Кемь, Кандалакшу и с. Териберка, – отметил Артем Иванов, специалист по связям с общественностью проекта «Не на паре».

* Проект «Энергия – вчера, сегодня, послезавтра» проводится при поддержке всероссийского конкурса «Твой ход», АНО «Корпоративная академия Росатома», творческого сообщества «Молодежь Москвы», Московского авиационного института, «Ситидрайф» и др.

Всероссийский конкурс «Твой ход» проходит при поддержке Минобрнауки России и Росмолодежи с 2021 года и дает возможность студентам любого вуза проявить себя, выбрать профессиональную траекторию. Конкурс состоит из трех этапов: «Определяю» – для тех, у кого много идей по изменению среды в вузах, «Создаю» – для тех, кто хочет влиять на то, что происходит в проекте «Твой ход», и готов к его сопроектировке вместе с организаторами, и «Делаю» – для тех, кто уже создал и реализует проекты в своих вузах.

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