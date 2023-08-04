Жителей Мурманска приглашают на встречу с депутатом Ириной Андреевой

Предварительная запись по телефону: 8 (8152) 45-64-64. Фото: Администрация города Мурманска

Жителей Мурманска приглашают на личную встречу с депутатом седьмого округа Ириной Андреевой, чтобы обсудить свои вопросы и предложения.

Прием она проведет 7 августа, с 14.00 до 17.00, сообщает глава Мурманска Игорь Морарь. Встреча состоится в Совете депутатов города (проспект Ленина, 75).

Предварительная запись по телефону: 8 (8152) 45-64-64.

Напомним: жителям Мурманской области выплатили более 2 млрд рублей по больничным листам.

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