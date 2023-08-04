Житель Кемеровской области устроил скандал в медучреждении Мурманска

41-летнего жителя Кемеровской области доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманске росгвардейцы задержали агрессивного мужчину, который закатил скандал в медучреждении на проспекте Героев-североморцев. В медицинской организации нажали кнопку тревожной сигнализации.
- Прибывшим сотрудникам вневедомственной охраны врач рассказал, что в приемное отделение зашел посетитель, который матерился на персонал и пытался спровоцировать потасовку. Уходить он отказывался, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Мурманской области.
41-летнего жителя Кемеровской области доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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