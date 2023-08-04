Житель Кемеровской области устроил скандал в медучреждении Мурманска

41-летнего жителя Кемеровской области доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске росгвардейцы задержали агрессивного мужчину, который закатил скандал в медучреждении на проспекте Героев-североморцев. В медицинской организации нажали кнопку тревожной сигнализации.

- Прибывшим сотрудникам вневедомственной охраны врач рассказал, что в приемное отделение зашел посетитель, который матерился на персонал и пытался спровоцировать потасовку. Уходить он отказывался, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Мурманской области.

41-летнего жителя Кемеровской области доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru