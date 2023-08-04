В Мурманской области за неделю выявили 12 нарушений рыболовства

В Мурманской области продолжаются рейды по охране водных биоресурсов, которые позволяют выявлять случаи незаконной рыбалки.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области продолжаются рейды по охране водных биоресурсов, которые позволяют выявлять случаи незаконной рыбалки.
Так, с 25 июля по 3 августа на территории Кольского, Ловозерского, Терского, Кандалакшского районов выявили 12 нарушений правил рыболовства. У рыбаков забрали орудия лова и шесть рыбин - щуку и горбушу.
- По результатам рассмотрения дел нарушителей привлекут к административной ответственности в виде штрафа, - сообщили в минприроды региона.
О фактах незаконного лова можно сообщить на «горячую линию» рыбоохраны по Мурманской области: 8(81553)3-62-49.
Напомним: в Мурманской области двое рыбаков попали под уголовное дело из-за лосося.
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