В Мурманской области за неделю выявили 12 нарушений рыболовства

В Мурманской области продолжаются рейды по охране водных биоресурсов, которые позволяют выявлять случаи незаконной рыбалки. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области продолжаются рейды по охране водных биоресурсов, которые позволяют выявлять случаи незаконной рыбалки.

Так, с 25 июля по 3 августа на территории Кольского, Ловозерского, Терского, Кандалакшского районов выявили 12 нарушений правил рыболовства. У рыбаков забрали орудия лова и шесть рыбин - щуку и горбушу.

- По результатам рассмотрения дел нарушителей привлекут к административной ответственности в виде штрафа, - сообщили в минприроды региона.

О фактах незаконного лова можно сообщить на «горячую линию» рыбоохраны по Мурманской области: 8(81553)3-62-49.

Напомним: в Мурманской области двое рыбаков попали под уголовное дело из-за лосося.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru