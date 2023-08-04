На Мурманскую область идут сильные грозы и дожди

Северян просят быть осторожнее.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
На смену рекордной жаре в Мурманской области снова идут ливни.
- По прогнозу Мурманского УГМС, 5 августа местами по Мурманской области ожидаются сильные осадки в виде дождя, в отдельных районах грозы, - предупредили в МЧС по Мурманской области.
Северян просят быть осторожнее.
Ранее стало известно, что 3 августа - самый теплый день за летом 2023 года и третий самый теплый день августа за всю историю метеонаблюдений.
Напомним: жителей Мурманска поразила необыкновенная Луна в разгар белых ночей.
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