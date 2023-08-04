Новым руководителем ЦУР Мурманской области Артем Марышев

Вместо Алексея Медведева Центр с 1 августа возглавил Артем Марышев. Фото: личный архив

В ЦУР Мурманской области сменилось руководство. Вместо Алексея Медведева Центр с 1 августа возглавил Артем Марышев.

- Одна из точек роста – развитие госпабликов. Сегодня это важнейший инструмент выстраивания коммуникации между властью и обществом. И этот инструмент должен быть современным, информативным и удобным для людей. Вместе с информационным блоком регионального правительства будем продолжать обучение коллег, которые ведут официальные паблики, отрабатывают сообщения, – сообщил Артем Марышев.

Ранее он возглавлял АНО «Мурманконгресс», был директором Центра поддержки предпринимательства Мурманской области.

Напомним: бывший руководитель Мурманского рыбного порта не смог восстановиться в должности. Эдуард Малашенков посчитал свое увольнение незаконным.

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