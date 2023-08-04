В Мурманске произошло аварийное отключение электричества в 18 домах

Жители 18 домов в Мурманске остались без электричества. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске из-за технологического нарушения в электрических сетях остались без света жильцы 18 домов. Об этом сообщает ЕДДС города.

Так, с 11.50 4 августа до устранения аварии отключены от электроснабжения дома №2, 4, 7, 12, 20, 21, 24, 31, 30 на улице Фестивальной, дома № 16, 22, 64, 72 на улице Подгорной и дома №17а, 18, 41, 43, 45 на улице Пригородной.

Напомним: в Мурманске на шести участках дорог завершили ремонтные работы.

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